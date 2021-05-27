Seçkin Piriler'in yaz tatiline kiminle çıkacağı belli oldu
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Seçkin Piriler'in yaz tatiline kiminle çıkacağı belli oldu

Seçkin Piriler'in yaz tatiline kiminle çıkacağı belli oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Güzel manken Seçkin Piriler, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Piriler, "Önümüzdeki günlerde çocuklarımla birlikte tatile çıkacağım" dedi

Tek başına alışverişe çıkan güzel model, uzun süre mağazaları dolaşıp bolca alışveriş yaptı.

"ÇOCUKLARIMLA TATİLE ÇIKACAĞIM"

Yakın zamanda çocukları ile birlikte tatile çıkacağını söyleyen Piriler, "Önümüzdeki günlerde çocuklarımla birlikte tatile çıkacağım. Tatil öncesinde eksiklerimizi tamamlamak adına alışverişe geldim" açıklamasında bulundu.

Seçkin Piriler'in yaz tatiline kiminle çıkacağı belli oldu

Kaynak: Snob Magazin

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