Seçkin Piriler'in yaz tatiline kiminle çıkacağı belli oldu
Güzel manken Seçkin Piriler, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Piriler, "Önümüzdeki günlerde çocuklarımla birlikte tatile çıkacağım" dedi
Tek başına alışverişe çıkan güzel model, uzun süre mağazaları dolaşıp bolca alışveriş yaptı.
"ÇOCUKLARIMLA TATİLE ÇIKACAĞIM"
Yakın zamanda çocukları ile birlikte tatile çıkacağını söyleyen Piriler, "Önümüzdeki günlerde çocuklarımla birlikte tatile çıkacağım. Tatil öncesinde eksiklerimizi tamamlamak adına alışverişe geldim" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Snob Magazin