Seçkin, Adıyaman'da incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, daire başkanlarıyla birlikte Adıyaman'da incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, daire başkanlarıyla birlikte Adıyaman'da incelemelerde bulundu.

Daire Başkanlarından Bayram Sertkaya ve Mustafa Bebek ile birlikte Adıyaman'a gelen Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müdürü Nurettin Kıyas, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin'e, Adıyaman'ın tarım potansiyeli ve mevcut durumu ile ilin hayvancılığı hakkında brifing verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı