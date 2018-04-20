Seçimlere En Hazır Parti Biziz"

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için Osmangazi'de hummalı çalışma başladı. 856 bin nüfusla Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer aldıklarını belirten Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, "24 Haziran'da tarih yine tekerrür edecek, Cumhur ittifakı ile içerideki ve dışarıdaki Türkiye düşmanlarına en güzel cevabı vereceğiz."dedi.

Yaklaşık 4 ay önce göreve başlayan Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, yerelde ve genelde çok güzel bir sinerjinin yakalandığını belirterek, "16 Nisan referandumunun ardından biz yeniden sokaklara çıkıp halkımızla buluşmaya, kucaklaşmaya devam ettik. Seçime en hazır parti biziz. Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu, milletvekillerimiz, Bursa için gecesini gündüzüne katan Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve Osmangazi'mize vizyon katan Başkan Dündar ve tüm teşkilatlarımızla güzel bir sinerji oluşturduk. 4 ayda üye sayımızı 92 bin 572'den 94 bin 593e çıkardık. Osmangazi 850 bini aşan nüfusuyla Bursa'nın merkezidir. 56 ilden daha büyük bir ilçedir. Osmangazi'de yaşamak ve çalışmaktan mutluyuz. 2004 yılından bu yana Osmangazi'ye Ak Belediyecilik damgası vuruluyor. Birbiri ardına gerçekleşen projelerle bu ilçede yaşamanın ayrıcalığı hissediliyor. Yeni Türkiye yolunda yeni Osmangazi hızla imar ediliyor. 2004'ten bu yana adeta şantiye halinde. Ulaşımdan altyapıya, meydanlardan kentsel dönüşüme, restorasyonlardan çevre yatırımlarına kadar her alanda çıtasını yükseltti" dedi.

Türkiye'de belediyeciliğin kitabını AK Parti'nin yazdığını, bunun da Ak Parti'yi açık ara iktidara getirdiğini kaydeden Çömez, "24 Haziran'da tarih yine tekerrür edecek, Cumhur ittifakı ile içerideki ve dışarıdaki Türkiye düşmanlarına en güzel cevabı vereceğiz. 24 Haziran'da yeni bir zafere daha imza atacağız. Hep birlikte bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Aramızdaki birlik beraberlik bunu gösteriyor. Başarı çıtasını bir kademe daha yukarı çıkarmak vazifemizdir. Amacımız gelecek nesillere mutlu bir Osmangazi bırakmak" diye konuştu.

16 Nisan referandumunun ardından yeni seçimler için sokağa yeniden çıktıklarını ifade eden Çömez, "Bugün tüm sandıklarda görev yapacak arkadaşımız hazır. Hepsi seçimi bekliyor. Oy oranlarımızı parti sözcümüz açıkladı. Cumhur ittifakının yüzde 55-60 bandına ulaşacağına inanıyoruz. Hedefimiz Osmangazi'de daha yukarılara çıkmak" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da her gün seçim olacak gibi vatandaşla buluşup kucaklaştıklarını ifade ederek, "Biz hep bardağın dolu tarafını görüyoruz. Seçime en hazır parti biziz. İnşallah 24 Haziran seçimlerinden de teşkilat olarak parti olarak başarı ile çıkacağız. Cumhur ittifakı Türkiye'yi 2023 yılına taşıyacak" diye konuştu. - BURSA