Seçimlere Dört Hafta Kala İstanbul'da Son Durum Nasıl?
İstanbullu seçmen dört hafta sonra yeniden sandık başına gidecek.
İstanbullu seçmen dört hafta sonra yeniden sandık başına gidecek. Araştırma şirketleri, 23 Haziran'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri için seçmenin nabzını ölçmek amacıyla büyük çoğunlukla Ramazan Bayramı tatilinden hemen önce sahaya çıkacak
Kaynak: DailyMotion.com
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