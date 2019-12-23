: 'Seçimler ABD'nin Azil Konusunda Ne Kadar İkna Olduğunu Gösterecek'

23.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:48

Başkan Trump Temsilciler Meclisi'nde azledildi ancak Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'da suçlu bulunması zayıf bir olasılık. Peki Demokratlar bu adımı neden attı? Karar Trump üzerinde baskı yaratır mı, yoksa seçimde zafer kazanmasını mı sağlar? VOA Türkçe, Profesör Larry Sabato'ya sordu

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