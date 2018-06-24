Seçimin Asıl Kazananı Devlet Bahçeli Oldu! MHP, 46 Milletvekiliyle Yeniden TBMM'de Olacak

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin sonuçlarına göre kazanan asıl isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. MHP, genel seçimlerde yüzde 11,3'lük oy oranıyla Cumhur İttifakı içerisinde 46 milletvekiliyle yeniden TBMM'de olacak.

SEÇİMİN ASIL KAZANANI MHP LİDERİ BAHÇELİ OLDU

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre artık açılan sandık sayıları yüzde 90'ı aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde, 50'nin üzerinde aldığı oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerde ise asıl kazanan görülen o ki "Erken seçim" ifadesini ilk kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

"YÜZDE 5'İ BİLE BULAMAZ" İDDİALARI

Bahçeli erken seçimi ilk telaffuz ettiği andan itibaren özellikle muhalefet tarafından hedef tahtasına oturtulmuştu. Birçok araştırma şirketi MHP'nin seçimlerde yüzde10'a bile ulaşamayacağını iddia etmişti. Hatta "yüzde 5'i bile bulamaz" diyenler bile olmuştu.

146 MİLLETVEKİLİYLE YENİDEN TBMM'DE

Ancak MHP genel seçimlerde yüzde 11,3'lük oy oranıyla Cumhur İttifakı içerisinde 46 milletvekiliyle yeniden TBMM'de olacak. Hem de iktidarın tek ortağı olarak.