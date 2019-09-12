Seçimin ardından Putin muhalifi Navalny destekçilerine 40 kentte polis baskını

Seçimin ardından Putin muhalifi Navalny destekçilerine 40 kentte polis baskını

Rus güvenlik güçleri, 'para aklama' soruşturması kapsamında muhalif lider Alexei Navalny'ye yakın çok sayıda kişinin ev ve iş yerlerine toplu baskınlar düzenledi

12.09.2019 17:15
Seçimin ardından Putin muhalifi Navalny destekçilerine 40 kentte polis baskını

Rus güvenlik güçleri, 'para aklama' soruşturması kapsamında muhalif lider Alexei Navalny'ye yakın çok sayıda kişinin ev ve iş yerlerine toplu baskınlar düzenledi.


Ülke genelinde 39 il ve ilçede gerçekleştirilen aramalar, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Birleşik Rusya Partisi'nin yerel seçimlerde Moskova'da 3'te bir oranında güç kaybetmesinden sadece dört gün sonraya denk geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et