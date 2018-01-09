Seçime katılan taraflar destekledikleri adaya göre takım elbise giydi

En şeffaf seçim

Kongreye katılan taraflar, destekledikleri adaya göre takım elbise giydi

GAZİANTEP - Gaziantep'te Kadın Kuaförleri Odası Başkanını belirlemek üzere yapılan kongredeki 2 adayı destekleyen taraflar, giydikleri tek tip takım elbise ile dikkat çekti.

Gaziantep Kadın Kuaförleri Odasının yeni başkanının belirlenmesi için bir kongre düzenlendi. 671 üyesi bulunan odanın kongresinde mevcut başkan Mesut Alkava yeniden aday olurken, karşısında ise Mustafa Başıbüyük adaylığını koydu.

Taraflar tek tip takım elbise

Kongrede seçime giren her iki aday ve taraftarı üyelerin kıyafetleri ise dikkat çekti. Adaylardan Mustafa Başıbüyük ve destekçileri gri takım elbise giyerken, Mesut Alkava ve kendisini destekleyen üyeler ise siyah takım elbise giydi.

Papyon taktılar

Mevcut Başkan Alkava takım elbisesinde kravat kullanırken, kendisini destekleyenlerin genelinin ise papyon kullandıkları görüldü. Kongreye katılan üyelerin genelinin desteklediği adayın kıyafetlerini giymesi ise "en şeffaf seçim" yorumlarına neden oldu.

Seçim ertelendi

Oylama öncesi basın mensuplarına bir açıklama yapan adaylar, farklı renk takım elbise uygulamasının seçime de renk getirdiğini vurgulayarak, birbirlerine şans diledi. Sabah saat 10: 00'da başlayan kongrede çoğunluk sağlanamadı. Çoğunluğun sağlanması için öğlen saat 12: 00'ye kadar beklenenen kongrede, yeterli çoğunluk olan sayısı olan 349 sağlanamadığı oylamaya geçilemedi.

Renkli görüntülere sahne olan kongre ileri bir tarihe ertelendi.