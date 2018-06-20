Seçime Günler Kala Kılıçdaroğlu'ndan Dikkat Çeken Çıkış: YSK'ya Güvenmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt ve Ankara Haber Müdürü Tülay Ünal Öçten'in sorularını yanıtladı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

"MUHARREM İNCE İKTİDARIN DENGESİNİ BOZDU"

Beni hayal kırıklığına uğratan iktidarın projeleri. Fakat gele gele bir kıraathane geldi. Muharrem İnce iktidarın dengesini bozdu.

"HİÇBİR DELEGEYE TELEFON AÇIP BANA OY VER DEMEDİM"

Parti içerisinde demokratım. Bunu büyük bir özgüvenle söyleyebilirim. Genel başkan olduktan sonra ve ondan önce hiçbir delegeye telefon açıp bana oy ver demedim. Bu çok ağır bir şeydir. Bana oy ver demek, 'sen bana güvenmiyorsun, ben sana yalvarıyorum' anlamına geliyor. Bunu ben asla yapmam. Tam tersine her delege özgürce oy kullanır. Partide hiçbir partide olmayan demokrasi var.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN İYİ ANAYASASI OLACAK"

Yapacağımız ilk iş darbe hukukunun bütün düzenlemelerini kaldırmak olacak. Bunlar bizim aynı düzeni kendi çerçevemizde oluşturacağımızı düşünüyor. Biz onu kabul etmiyoruz. Biz Batı tarzında bir demokrasiyi getireceğiz. Anayasa, seçim kanunu tamamını değiştireceğiz. Muharrem İnce, 5 seneyle seçilecek. 5 yıllık bir takvim düzenlemesi kadar doğal bir şey olamaz. Ayrıca İnce şunu da söyledi; 'demokratik parlamenter sisteme geçiş için bir restorasyon sürecine ihtiyaç var ve bu tahmini 2 yıl sürecek.' Bu son derece doğru bir şey. Anayasayı nasıl değiştireceğiz? Bir oldu-bittiyle olmaz. Biz herkesin katkıda bulunacağı bir yeni anayasa yapmak istiyoruz. Bu hiçbir vesayet olmadan yapılan Cumhuriyet tarihinin en iyi anayasası olacak. Onun için bir takvim açıklayacaktır Muharrem İnce.

"BİZİM İŞBİRLİĞİMİZ PARLAMENTO DIŞINDA DA DEVAM EDECEK"

Biz bu ittifakı kurarken ilkelerden yola çıktık. Hangi gerekçeyle ittifak kuracağız? Ve bu ittifakı nelere dayandıracağız? Önce bunun alt yapısı oluşturuldu, sonra bu liderlere sunuldu ve kabul görüp halka sunuldu. Dolayısıyla bu ilkeler gerçekleşinceye kadar bizim işbirliğimiz parlamento içinde de dışında da devam edecek.

"YSK'YA GÜVENMİYORUM"

Fatih Portakal'ın, 'YSK'ya güveniyor musunuz?' şeklinde sorduğu soruya Kılıçdaroğlu, "Hayır güvenmiyorum. Türk bayrağını seçimlerde kullanmak yasak değil mi? Ama bakıyorsunuz reklamlarda kullanılıyor ama YSK buna yasak demiyor" şeklinde yanıt verdi.

"YSK'NIN ALDIĞI KARARLARI ÇOK SERT BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİM"

Ben YSK'ya güvenmiyorum. Bunu Sadi Güven'e söylemedim, kendisiyle konuşmadım ama ben onları referandum sürecinde aldıkları karar nedeniyle çok sert bir şekilde eleştirmiştim.