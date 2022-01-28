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Seçime 3 ay kala istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Seçime 3 ay kala istifa etti

Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı Mefail Ateş, seçime 3 ay kala istifa etti.

Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı Mefail Ateş, seçime 3 ay kala istifa etti.

Ateş yaptığı yazılı açıklamada, "3 senedir yürütmüş olduğum Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum. Görev yaptığım sürede birçok projeye imza attık. Çok sayıda insana dokunmaya çalıştık. Bu çalışmalar esnasında bizler ile paydaş olan resmi kurum, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ve temsilcileri, yaptıklarımızın insanlara ulaşmasını sağlayan basın mensuplarımıza ve çok kıymetli gönüllülerimize buradan sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi.

Öte yandan Ateş'ten boşalan göreve 3 aylığına Kızılay Kadın Kolları Başkanı Sevcan Uzun bakacak. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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