Seçimden Sonra Altın ve Dövizde Düşüş

SAMSUN (İHA) – Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, 24 Haziran seçimlerinin ardından altının gramının 10 lira, doların 16 kuruş ve euronun da 48 kuruş düştüğünü ifade etti.

Ekonomi Uzmanı Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye piyasasındaki altın ve döviz hareketlilikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altında ve döviz fiyatlarında bir düşüş yaşandığını belirten Özman, yeni hükümetin alacağı tedbirlerle birlikte fiyatların bir miktar daha düşebileceğini vurguladı.

"Seçim öncesi artan altın ve döviz fiyatları düşüşe geçti"

Seçim öncesinde tavan yapan altın ve döviz fiyatlarının 24 Haziran'dan sonra hızla düşmeye başladığının altını çizen Salih Özman, "24 Haziran seçimleri öncesinde ekonomide çok ciddi bir ısınma vardı. Bu da altın ve döviz fiyatlarının aşırı derecede artmasını sağladı. Dolar ve euro afaki rakamlara çıkarken, altın da Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyordu. Kimilerine göre de finansal kriz olacağı söyleniyordu. Yükselen fiyatlar Merkez Bankasının faiz artırımı hamlesiyle düşmese de yükselmesi engellendi. Seçime girerken TL-dolar kuru 4 lira 75 kuruştu. Altının gramı da 194 liradaydı. Euro da 5,78 kuruştu. Bu fiyatlar sihirli bir değneğin dokunmasıyla aşağılara inmedi. Şu anda kabine oluşmadı, yeni hükümet de kurulmadı ama mevcut hükümetin ittifakla birlikte mecliste çoğunluğu sağlaması ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda bitmesi ekonomiyi olumlu yönde etkiledi. Seçim öncesi sürekli artan döviz ve altın kurları şu anda gerilemeye başladı. Bu düşüş alınan önlemler ve reformlarla gerçekleşmedi. Bu düşüş tamamen güven ve istikrar sonucu meydana geldi" dedi.

"Altının gramı 10 lira birden düştü"

Altında olduğu gibi döviz fiyatlarının da düşüşe geçtiğini ifade eden Özman, şunları söyledi:

"Seçimlerin ardından 23 Haziran'da 194 lira olan altın 184 liraya kadar düştü. Altın seçimlerin hemen ardından gram başına 10 lira düşüş sağladı. Dolar da 4,76 kuruştan, 4,60'ların altına geldi. Seçimlerin ardından dolar 16 kuruştan daha fazla bir düşüş yaşadı. Euro da 5,78 kuruştu. Seçimlerde sonra 5,30 kuruşa kadar geriledi. ABD, Avrupa ve Türkiye ile bir ekonomik savaşın içerisinde. Dolar sürekli olarak euro ve TL ile bir yarış içerisinde. Seçimlerin ardından öncelikle dış piyasalarda dolar, euro karşısında değer kazandı. Bu da uluslararası piyasalarda altının fiyatının düşmesine neden oldu. Seçimlerden de istikrar kararı çıkınca Türkiye ekonomisinde altın ve döviz fiyatları düşüş yaşadı. Bu fiyatlar yeni hükümetin alacağı ekonomik tedbirler ile daha da düşebilir. Dolar 4,40 kuruşa altının gramı 170 liraya, euro da 5,10 kuruşa kadar düşebilir. Ancak ABD'nin ekonomi savaşı nedeniyle fiyatlar bu öngördüğüm rakamlardan daha aşağıya inmez. Çünkü ekonomik savaşlar daha çok cari açıklar veren ülkeleri etkileniyor. Türkiye'nin sınırlarında yaptığı askeri ve fiziki müdahalelerin de bu fiyatların inmemesinde rolü olur. Dolar, euro ve altın yeni hükümetin kurulmasının ardından dediğimiz rakamlara inerse Türkiye ekonomisinde bir rahatlama yaşanır diye düşünüyorum." - SAMSUN