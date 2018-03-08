Seçimde İstediği Partiye Oy Vereceklerle İlişkiye Gireceğini Söyleyen Modele Engel Geldi
İtalya'da, referandumda hayır oyu verenlerle ilişkiye gireceğini söyleyen ve sözünü tutan model Paola Saulino'nun 1 hafta önceki seçimler için de aynı teklifi yapması üzerine hükümet önlem aldı.
İtalya'da bir hafta önce düzenlenen genel seçimlerde, kendi istediği partiye oy veren seçmenlerle ilişkiye gireceğini söyleyen model ve cinsel içerikli film yıldızı Paola Saulino'nun İtalyan hükümeti tarafından seçimi etkilememesi için engellendiği ortaya çıktı.
ÖNCEKİ SÖZÜNÜ TUTMUŞTU
Saulino'nun benzer bir teklif yaptığı 2017 Aralık'ta düzenlenen referandumda halk yüzde 59 oy oranıyla 'hayır' demiş, Saulino da sözünü tutmuştu.
HÜKÜMET, SEÇİMİ ERTELEMESİN DİYE HESABINI KAPATTIRDI
Saulino bir hafta önceki seçimde de benzer bir teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan habere göre, mizahi şekilde daha önceki seçimleri etkilediği yorumu yapılan cinsel içerikli film yıldızı için önlem alındığı söylendi. İtalyan hükümetinin seçimler öncesinde Saolino'nun bu şekilde bir vaadi üzerine modelin Instagram hesabını kapattığı ortaya çıktı.
Güzel model kısa süre önce bir köpeğin saldırısına uğrayarak tanınmaz hale gelmişti.
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Kedi canını yerinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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işte medenyet canavar dedigin tek dişi kalmış canavarCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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bu olay peygamberimizin dediği gibi ahır zamanda fuhuş ve zina artacak kiyamet alametlerden birtanesi budur.demiş hz.muhamed s.a.v.....demek ki kıyamet yaklaşıyor....hazırlıklı olalımCevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır