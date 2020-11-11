Seçimde hile iddialarını sürdüren Trump bu kez anketçileri hedef aldı

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump seçimlerde hile yapıldığı yönündeki iddialarını sürdürerek bu kez anketçilere yüklendi.

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump seçimlerde hile yapıldığı yönündeki iddialarını sürdürerek bu kez anketçilere yüklendi.

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden'ın kazandığı seçime yönelik yeni bir değerlendirme yaptı. Trump bu kez anketçileri hedef alarak, "Yalancı anketçiler ABC ve Washington Post seçimden önce beni Wisconsin'de Biden'ın 17 puan gerisinde gösterdi ve muhtemel bir yasa dışı baskı anketi üretti. Ancak gerçek şu ki seçim gününde yarışta taraflar çok yakındı ve şimdi bu eyaleti kazanmaya hazırlanıyoruz. Böyle birçok içler açısı örnek var" ifadelerini kullandı.

Trump, bazı medya kuruluşlarının Al Schmidt isimli bir Cumhuriyetçiyi kullanarak Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentindeki seçimlerde usulsüzlük olmadığını kanıtlamaya çalıştığını iddia etti. "Schmidt dağlar kadar hile ve sahtekarlığı görmeyi reddediyor" diyen Trump, "Kazanan biziz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı