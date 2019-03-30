Seçimde Elektrik Kesintisine Karşı Tüm Önlemler Alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yarın yapılacak yerel seçimlerde enerji güvenliğinin sağlanıp, kesinti yaşanmaması, olası kesintilere de anında müdahale için tüm tedbirlerin alındığını, bakanlık bünyesinde de özel bir koordinasyon ekibi oluşturulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; elektrik üretim-iletim-dağıtım ile petrol ve doğal gaz iletim-depolama hizmetlerinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması ve olası aksaklıklara en hızlı şekilde müdahale edilerek giderilmesi ve bunu takip etmek için, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve Elektrik Dağıtım Şirketleri bünyesinde kriz merkezleri oluşturuldu. Ayrıca, seçim günü tüm bu tedbirlere yönelik koordinasyonu sağlamak üzere de Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan başkanlığında bağlı, ilgili kurumların yöneticilerinden oluşan bir ekiple koordinasyon sağlanacak.

SEÇİM GÜNÜ TÜM PERSONEL İŞ BAŞINDA

Doğal gaz iletimindeki tüm kompresör ve ana ölçüm istasyonlarında, petrol iletim ve depolama tesislerinde, elektrik iletiminde TEİAŞ'ın tüm bölge müdürlükleri ile yük tevzi merkezlerinde, EÜAŞ'a ait üretim tesislerinde ve elektrik dağıtım tesislerinde ilgili tüm personel ve yöneticiler seçim günü görev başında ve kriz merkezleri ile irtibat halinde olacak. Diğer iletişim imkanlarına ilave olarak, kriz merkezleri ve ilgili kuruluşların merkez-taşra birimleri ile ihtiyaç halinde canlı görüşme gerçekleştirilebilecek.

BAKIMLAR YAPILDI

Seçim kurullarının bulunduğu lokasyonu besleyen elektrik dağıtım şebekesinin kontrol ve bakımları yapıldı. Seçim kurullarının çevresindeki genel aydınlatma tesislerinin kontrolleri yapılırken, seçim günü bakım-onarım ve tesis faaliyetleri için planlı kesinti yapılmayacak.

SEÇİM KURULLARINA BİR JENERATÖR

Dağıtım şirketlerince seçim kurulları ile temasa geçilerek jeneratörlerinin olup olmadığı hususunda tespitler yapılıp, mevcut jeneratörlerinin bakımı gerçekleştirildi. Jeneratörü bulunmayan seçim kurullarının talep etmesi halinde uygun güçte mobil jeneratörler temin edilecek. Ayrıca, her seçim kurulunun bulunduğu lokasyonda 30 Mart sabahından 1 Nisan sabahına kadar arıza müdahale ekipleri hazır olacak.

ÇAĞRI MERKEZLERİ TAM KADRO ÇALIŞACAK

Çağrı merkezi personeli ve arıza ekip sayıları en yüksek seviyeye çıkarılırken, arıza durumunda en hızlı şekilde müdahale için tüm ekiplere yedek malzeme tedariki gerçekleştirildi. Ayrıca ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, seçim günü yaşanabilecek olası siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alacak. Olası sabotajlara karşı kritik tesislerin güvenliği için valiliklerle irtibat kurulacak, mevcut koruma-güvenlik personeline ilave koruma bulunacak.

YSK İÇİN MOBİL JENERATÖR

Yüksek Seçim Kurulunun bilgi işlem merkezinin bulunduğu binanın elektrik ihtiyacının karşılandığı tüm alternatif hatların, trafoların ve binada mevcut jeneratörün kontrol ve bakımları yapıldı, 3 ayrı alternatif besleme hattına, binadaki mevcut jeneratöre ve kesintisiz güç kaynağına ilaveten, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere, bir mobil jeneratör daha tahsis edilerek kullanıma hazır hale getirildi.

SEÇİMDE 20 BİN PERSONEL SAHADA

Alınan tedbirler kapsamında seçim günü doğal gaz ve petrol iletiminde 466 personel, elektrik iletiminde 2 bin 15 personel, elektrik dağıtımında 17 bin 853 personel ve elektrik üretiminde 257 personel olmak üzere, toplam 20 bin 581 personel görev yapacak.

ANKARA,

Kaynak: DHA