Seçim yenilgisinden sonra CHP'nin kapısına kilit vuruldu

Mersin'in Mut ilçesinde yerel seçimlerde oy oranı 8 bin 244'e düşen CHP İlçe Başkanlığı kapısına kilit vurulması partililerin tepkisine neden oldu

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde 42 bin 991 oyun kullanıldığı yerel seçimlerde oy oranı 8 bin 244'e düşen CHP İlçe Başkanlığı kapısına kilit vurulması, partililerin tepkisine neden oldu.

CHP'nin Mut Belediye Başkan Adayı Mehmet Saydam'ın 2018 Haziran ayında milletvekilliği adaylığında ilçeden 12 bin 488 oy alması ve 31 Mart 2018 tarihinde genel merkezin belediye başkan adayı göstermesi sonucunda ise 8 bin 244 oy alması tartışma konusu oldu. CHP'nin oylarının düşmesiyle ilgili Mut CHP İlçe Yönetimi ve partinin ileri gelenlerinin suçlanmasının andından bugün parti binasının kilidinin değiştirilerek kilitlenmesi partilileri şaşkına çevirdi.

Sabah erkenden parti binasına gelen Mut CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Saydam, yine CHP'den meclis üyesi seçilen birinci sıradaki Selahattin Arslan ve ikinci sıradaki Mehmet Yıldız parti binası önündeki kalabalık partililerle birlikte tepkilerini dile getirdi.

Parti binasının görevlisi ve çaycısının olmasına rağmen anahtarının değiştirilerek kapının kitlenmesine kızan Mut Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Yıldız, "Partiyi satanlar, partiye ihanet edenler özellikle yönetim kurulu üyesi geçmişte ilçe başkanlığı yapmış, yöneticilik yapmış, delegelik yapmış partiyi satanlar partiyi kilitleyip gitmişlerdir" dedi.

Parti binasının anahtarını değiştirenleri bildiklerini söyleyen Yıldız, "Şu an parti binasının kapısı açılmıyor. Sabah geldiğimizde bunu öğrendik. Köylerden gelerek 50-60 kişi partinin önünde bekliyoruz. Aradığımız zaman da telefonlarımıza cevap vermiyorlar. Öğleden sonra gelip partiyi açacaklarını söylüyorlar ama biz açacaklarını tahmin etmiyoruz. Ben seçilmiş bir belediye meclis üyesiyim aynı zamanda il delegesiyim. Partinin kapalı olduğunu Milletvekilimiz Alpay Antmen ve Cengiz Gökcel'e bizzat kendim bildirdim. İl başkanını aradım cevap vermedi. Burada bir tutanak tuttuk ve tutanağı da il başkanına gönderdik" dedi.

Kapısı kilitli bir şekilde parti binası önünde bekleyen partililer ise, "Bizden yıllardır arkasında koştuğumuz ve hizmet ettiğimiz partiyi kıskanıp kapısının anahtarını değiştirip kilitleyip gitmek yakışmaz burası onların babalarının evi değil" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Kaynak: İHA