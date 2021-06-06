AFYONKARAHİSAR - Güney beldesinde oy kullanma işlemi tamamlandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimleri için oy kullanımı saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimleri için oy kullanımı saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Danıştay kararı ile 7 yıl sonra köy statüsünden tekrar belde statüsüne getirilen Güney beldesinde 1830 seçmenin oy kullanma işlemi sona erdi.
Tekrar belde statüsüne getirilen beldede yapılan ilk seçimde 8 sandık kuruldu.
Seçmenler bugün kullandıkları oylarla belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarını belirleyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz