Seçim Yaklaştıkça Tatilcinin 2. Tur İptalleri Yüzde 60'ı Buldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur olasılığı nedeniyle, ikinci tur seçiminin yapılacağı 8 Temmuz yaklaştıkça, bu tarihe denk gelen organizasyonlarda iptal oranı da şimdiden yüzde 60'lara ulaştı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur olasılığı nedeniyle, ikinci tur seçiminin yapılacağı 8 Temmuz yaklaştıkça, bu tarihe denk gelen organizasyonlarda iptal oranı da şimdiden yüzde 60'lara ulaştı. Bu oranın daha da artması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com