Seçim Yaklaştıkça Tatilcinin 2. Tur İptalleri Yüzde 60'ı Buldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur olasılığı nedeniyle, ikinci tur seçiminin yapılacağı 8 Temmuz yaklaştıkça, bu tarihe denk gelen organizasyonlarda iptal oranı da şimdiden yüzde 60'lara ulaştı.

Seçim Yaklaştıkça Tatilcinin 2. Tur İptalleri Yüzde 60'ı Buldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur olasılığı nedeniyle, ikinci tur seçiminin yapılacağı 8 Temmuz yaklaştıkça, bu tarihe denk gelen organizasyonlarda iptal oranı da şimdiden yüzde 60'lara ulaştı. Bu oranın daha da artması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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