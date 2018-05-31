Seçim Yaklaştıkça Tatilcinin 2. Tur İptalleri Yüzde 60'ı Buldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur olasılığı nedeniyle, ikinci tur seçiminin yapılacağı 8 Temmuz yaklaştıkça, bu tarihe denk gelen organizasyonlarda iptal oranı da şimdiden yüzde 60'lara ulaştı. Bu oranın daha da artması bekleniyor.