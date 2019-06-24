Seçim sonucunu bilen Konda Müdürü Ağırdır: Ak Parti'nin beyni ile bedeni arasındaki bağ koptu

8,8 milyon kullanılan oy ile yüzde 84,4'lük bir katılım oranının söz konusu olduğu İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olan Ekrem İmamoğlu oyların 4,6 milyonunu alarak yüzde 54,03'lük bir oranla resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

Böylelikle, bir önceki seçimlerde rakibiyle arasında yüzde 0,16'lık bir fark olan İmamoğlu, bu seçimlerdeki farkı yüzde 9'a çıkarmış oldu. Euronews.com'da Görüntüle