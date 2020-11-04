Seçim sonucu neden belli olmadı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

2020 Amerika Birleşik Devleti seçim sonuçları hala açıklanmadı. Peki, Seçim sonucu neden belli olmadı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?