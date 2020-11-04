Seçim sonucu neden belli olmadı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?
2020 Amerika Birleşik Devleti seçim sonuçları hala açıklanmadı. Peki, Seçim sonucu neden belli olmadı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?
2020 ABD seçimlerinin sonucu merakla bekleniyor. Peki, Seçim sonucu neden belli olmadı? ABD seçim sonuçları ne zaman belli olacak?
SEÇİM SONUCU NEDEN BELLİ OLMADI?
Beklenenden daha uzun süren seçim sonuçları neden gecikti.Demokrat Parti adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, sonuçların netleşmesinin zaman almasını beklediklerini söyledi.
Biden'ın konuşması sırasında Twitter'dan mesaj atan ABD Başkanı Donald Trump ise rakibini seçimleri çalmaya çalışmakla suçladı ve buna izin vermeyeceklerini belirtti. Koronavirüs sebebiyle posta yoluyla oy kullanımı da sonuçların açıklanmasını geciktirdi.
2020 ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Koronavirüs sebebiyle geç belli olacak sonuçların 5 Kasım itibari açıklanması bekleniyor. 10 delegeye sahip Wisconsin'de Demokratların adayı Joe Biden seçimi kazandı. 248 delegeye ulaşan Biden 22 delege daha kazanırsa ABD'nin yeni başkanı olacak. Trump ise çekişmeli geçen Wisconsin seçimlerine itiraz edecek.