Seçim Sonuçlarına Mazeret Hazırlama Peşindeler"

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, CHP ve HDP'nin, TBMM'de ve kamuoyu önünde şimdiden seçim sonuçlarına mazeret hazırlama peşinde olduğunu söyledi.

Sorgun, partisinin Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak MHP ile ittifak yaparak milletin bekası ve ülkenin kalkınmasına verdikleri önemi bir kez daha gösterdiklerini dile getirdi.

Birlik ve beraberliğin ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan Sorgun, şöyle devam etti:

"İçinde yaşadığımız bu coğrafyada, dünyanın merkezinde, ülkelerin bir bir çatıları çökertiliyor. Afganistan'ın, Irak'ın, Libya'nın çatısı çöktü. Suriye'nin, Yemen'in çatısı da çökmedi mi? 10 sene önce, 911 kilometre sınırımız olan Suriye'nin çatısı çökecek denilse belki buna kimse inanmazdı. Çok güçlü bir istihbarat örgütü, baba Esed'den oğul Esed'e geçen, zorbalığa dayanan güçlü bir yapı, Suriye'nin çatısının çökeceğini düşeceğini kimse düşünmezdi. Ancak 8 yıldır, 2011'den bu yana çatı kalmadı. Onun için ülkemizin bekası küçük parti hesaplarından, şahıs hesaplarından çok daha önemli."

"Katılımda dünyada en önlerdeyiz"

Sorgun, diğer partilerden de nezaket ve ülke bekasını düşünme sorumluluğu beklediklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü

"Gerek CHP, gerek HDP, TBMM'de de kamuoyu önünde de şimdiden seçim sonuçlarına mazeret hazırlama peşinde. Falan yerde boş adreste yüzlerce insan yaşıyormuş, filan köye bu kadar taşıma olmuş, filanlara hak etmediği kadar oy kullandırılıyormuş. 27 ay AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı yapmış birisi olarak şunu çok net ifade ediyorum; Türkiye seçimleri, bütün dünyada ve Avrupa'da en güvenli ve güvenilir şekilde yapılan seçimlerdendir. Bütün seçimlerde Türkiye'ye, Avrupa'dan, Asya'dan, AGİT'ten, başka yerlerden seçim gözlemcileri gelir ve onların raporlarında her zaman Türkiye'de yapılan seçimlerin şeffaflığı, demokratikliği, katılım oranı bulunur. Katılımda dünyada en önlerdeyiz. Zaten Avrupa ve Amerika'daki katılım oranlarıyla hiç mukayese edilemez. Türkiye'de yüzde 85'leri geçen, yüzde 90'lara varan katılım var. Bu, milletimizin seçimlere ve demokrasiye verdiği önemi gösterir."

"Kamuoyu önünde başka şey söylerler"

Seçimlerin güvenilirliğine ilişkin hiçbir mazereti kabul etmediklerine değinen Sorgun, "Sandıktan başlayarak, ilçe seçim kurulunda, il seçim kurulunda ve Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin temsilcileri var. Bizim partimizin de CHP'nin de HDP'nin de İYİ Parti'nin de MHP'nin de temsilcisi var. Oralarda, sandık kurullarında, seçim kurullarında başka şey söylerler ama kamuoyu önünde başka şey söylerler." dedi.

Sorgun, TBMM'de yapılan yasal düzenlemeye işaret ederek, "Seçmenin iradesi dışında sandık kurulunda, eğer sandık kurulu bir zarfı mühürlemeyi unutmuşsa neden bunun ceremesini, bedelini seçmen ödesin? Herhangi bir kabahati yok. Bir zarf mühürsüz unutulmuş, bunlar geçerli sayılmalı. Çünkü böyle veya aynı sandıkta başka bir oy pusulası bir zarfa konuldu diye seçmen iradesi geçersiz sayılıyordu. Bunlara yönelik olumlu, seçmenin iradesinin sandığa en geniş şekilde yansımasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Bunlara kamuoyu önünde karşı çıkıyorlar ama sandıkta, kendi partilerine oy verilmiş zarf zuhulen veya ihmalen mühürlenmemişse, 'Geçerli sayılması lazım. Bu, seçmenin iradesidir, seçmenin kabahati yok burada' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Sorgun, CHP ve HDP'nin yenilgiyi şimdiden kabullendiğini ve bu yüzden yenilgiye bahaneler aramaya çalıştığını belirterek, "Ne yazık ki böyle yaparak Türkiye'nin itibarını sarsmak istiyorlar. Bununla, Türkiye düşmanlığı yapıyorlar. Türkiye düşmanlarının eline koz vermek istiyorlar. Bu, net bir şekilde ülkemize karşı yapılan düşmanlıktır." dedi.

Kaynak: AA