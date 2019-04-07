Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seçimlerin iptaline ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı başvuru reddedildi.

BBP Nurdağı Belediye Başkan Adayı Hasan Dilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın reddedildiğini söyledi.

Dilek, "Çuvalların İlçe Seçim Kuruluna yırtık olarak teslim edildiğini gördük. Seçimlere şaibe karıştığını düşünüyoruz. Dolayısıyla Nurdağı ilçe genelinde seçimlerin iptalini istiyoruz. Bu nedenle itirazımızı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına taşıyacağız." dedi.

Kaynak: AA