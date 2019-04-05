Seçim Sonuçlarına İtirazlar

HDP ve CHP Şanlıurfa'da, BBP Gaziantep'te ilçe seçim kurullarınca reddedilen itirazları için İl Seçim Kuruluna başvurdu, CHP'nin Malatya'nın Akçadağ ilçesinde geçersiz sayılan oyların tekrar incelemesi için İl Seçim Kuruluna yaptığı başvuru ise kabul edilmedi.

HDP Viranşehir Belediye Başkan Adayı Hıdır Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce ilçedeki tüm sandık sonuçlarına yaptıkları itirazın İlçe Seçim Kurulunca reddedildiğini hatırlatarak, bunun üzerine itirazlarını İl Seçim Kuruluna taşıdıklarını belirtti.

İlçedeki tüm oyların tekrar sayılması talebinde bulunduklarını aktaran Hıdır, aksi taktirde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracaklarını kaydetti.

CHP de Siverek ilçesinde 50 sandık için yaptıkları itirazın İlçe Seçim Kurulunca reddedilmesi üzerine İl Seçim Kuruluna başvurdu.

Malatya

CHP'nin Malatya'nın Akçadağ ilçesinde geçersiz sayılan oyların tekrar incelemesi için İl Seçim Kuruluna yaptığı başvuru reddedildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) ise Darende ilçesinde oyların tamamının yeniden sayılması için ilçe ve il seçim kuruluna yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine YSK'ya başvurdu.

Adıyaman

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde AK Parti'nin İl Seçim Kuruluna itirazı üzerine yeniden yapılan oy sayımı sonucu 10 farkla kazandığı seçimi 48 oy farkla kaybeden bağımsız aday Mehmet Buz, YSK'ya itiraz etti.

Sincik ilçesinde yapılan seçimlerde bağımsız aday Mehmet Buz seçimi 1051 oy ile kazandı. En yakın rakibi AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut ise 1041 oy aldı.

AK Parti'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine pusulalarda bağımsız adaya ayrılan bölümde mührün olması gereken yerin dışında kaldığı tespit edilen 58 oy geçersiz sayıldı. Böylelikle bağımsız aday Mehmet Buz'un oyu 993'e düştü ve AK Parti adayı Mehmet Korkut 10 oy farkla kaybettiği seçimi 48 oy farkla kazandı.

Bunun üzerine bağımsız aday Buz, YSK'ya itiraz etti.

Buz, AA muhabirine, ilçe ve il seçim kurullarına itiraz süresi sona erdiği için YSK'ya başvurduğunu belirterek, "Sanırım İl Seçim Kurulu'nda yanlışlık oldu. İkinci sayımda 58 oyumuz geçersiz sayılmış. Bu nedenle YSK'ya müracaat ettik. Hakkımızı arayacağız." dedi.

BBP de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yerel seçim sonuçlarına yaptıkları itiraz İlçe Seçim Kurulunca reddedilince İl Seçim Kuruluna başvurdu.

Kaynak: AA