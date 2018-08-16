CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 24 Haziran seçim sonuçlarının kendilerini mutlu etmediğini söyledi.

CHP İzmir İl Başkanlığı Danışma Kurulu, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde toplandı.

Yücel, açılışta yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da çok farklı dinamikleri olan bir seçim yaşadıklarını, İYİ Parti ve HDP'ye oy geçişlerinin yaşandığın ifade etti.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Yücel, "Önce örgütümüze karşı dürüst olacağız, sonra seçmenimize karşı dürüst olacağız, halkımıza karşı dürüst olacağız ama her şeyden önce kendimize karşı dürüst olacağız. 24 Haziran seçim sonuçları bizi mutlu etmedi." dedi.

Yücel, seçim süreci boyunca performanslarından dolayı Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'yi ise kutladı.

Partisinde yaşanan olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin Yücel, şunları kaydetti:

"Buradan birileri lehine bir başarı öyküsü ya da birileri lehine bir başarısızlık öyküsü çıkartmak doğru değil. Seçimlerden kısa bir süre sonra olağanüstü kurultay için imza toplayan arkadaşlarımız oldu. Olabilir, bu demokratik haklarıydı, tüzük gereği haklarıdır. Biz bunun gerek zamanlama olarak gerek de kullanılan yöntem ve üslup olarak doğru olmadığını ifade ettik. O süreç yaşandı geçti gitti. İmza toplayan da veren de vermeyen de bizim kardeşimizdir. Bizim partilimizdir. Bizim hiçbir arkadaşımızı küstürmek ya da dışlamak gibi bir lüksümüz yok. Bu tür eğilimlere her zaman karşı çıktım, her zaman da çıkarım. Eğer biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşaleyi taşıdığımızı iddia ediyorsak, bir davaya inanıyorsak birbirimizi kucaklayıp kenetlenmek zorundayız."

Yücel'in konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'li milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.