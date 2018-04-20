Seçim Sonrası Reformlara Odaklanılacak
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçimleri öne almanın, Türkiye'nin beklentilerini iyileştirdiğini düşündüğünü ifade ederek, "Seçimlerden sonra ikinci ve üçüncü nesil reformlara odaklanabileceğimiz beş yıllık yeni bir dönem başlayacak" dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçimleri öne almanın, Türkiye'nin beklentilerini iyileştirdiğini düşündüğünü ifade ederek, "Seçimlerden sonra ikinci ve üçüncü nesil reformlara odaklanabileceğimiz beş yıllık yeni bir dönem başlayacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com