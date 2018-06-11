- Seçim otobüsünden bildiri ve broşür yağdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te İYİ Parti'ye ait bir seçim otobüsünden bildiri ve broşür yağdı.

Gaziantep İpekyolu üzerinde seyir eden İyi Parti seçim otobüsünden saçılan bildiri ve broşürler dikkat çekti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milletvekili Adayı Mehmet Ömer Arpacıoğlu'nun resmi de yer alan otobüs, bir başka sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Hangi amaçla atıldığı belli olmayan broşür ve bildiriler, trafikteki diğer araçlar için de tehlikeye neden oldu.