Seçim Otobüsünden Bildiri ve Broşür Yağdı

Gaziantep'te İYİ Parti'ye ait seçim otobüsünden çok sayıda bildiri ve broşür etrafa saçıldı.

Gaziantep İpekyolu üzerinde seyreden İYİ Parti seçim otobüsünden saçılan bildiri ve broşürler dikkat çekti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milletvekili Adayı Mehmet Ömer Arpacıoğlu'nun resminin de yer aldığı otobüs, bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - GAZİANTEP