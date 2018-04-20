Seçim Önergesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim adayımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletin adamıdır." dedi.

Yıldırım, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde Hükümet adına yaptığı konuşmada, Anayasa ve sistem değişikliğinin, Türkiye'nin yakın tarihinde hep gündemde duran bir mesele olduğunu söyledi.

1970'ten 1980'e kadar siyasette yaşanan bölünmüşlük ve boşluğun, hep sistem tartışmalarını ön plana çıkardığını belirten Yıldırım, "Hatta 1921 Teşkilat-ı Esasiye'den sonra yeni Anayasa yapılması da gündeme gelmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Diyarbakır Mebusu Ziya Gökalp'e, Ağaoğlu Ahmet Bey'e görev vermiştir. Onların hazırladığı Anayasa çalışması hala Cumhuriyet Müzesi'nde mevcuttur. Oraya baktığımızda şunu görüyoruz: Önerilen model başkanlık modelidir. Ancak Türkiye'nin İstiklal Harbi'nden çıkmış olması ve içinde bulunduğu şartların çetinliği dolayısıyla bu modelden vazgeçilmiş ve parlamenter sistemin devamında karar kılınmıştır." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, ülkenin gündemini yıllarca işgal eden hükümet sistemi değişikliğinin, 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra ülke ve millet için ne kadar hayati bir mesele olduğunun toplumda tam anlamıyla olgunlaştığını, algının yerleştiğini ve siyasetçiler olarak da kendilerine düşen görevin, ülke ve milletin beklentisini bir an önce hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

"2002'den bu tarafa hesap vere vere geliyoruz"

15 Temmuz'dan sonra başlayan "Yenikapı ruhu"nun sonra da devam ettiğini söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve MHP Grubu ile AK Parti Grubu Yenikapı ruhunu esas alarak cumhur ittifakının ilk adımlarını aslında Anayasa değişikliği noktasında başlatmıştır. Anayasa'da yönetim sistemine yönelik değişiklikler gündeme gelmiş, 10 Kasım'da Sayın Bahçeli ile ilk görüşme yapılmış ve nihayet teklif, 10 Aralık'ta yüce Meclise iki partinin mutabakatıyla sunulmuştur. 21 Ocak tarihinde de yüce Meclis bu Anayasa değişikliğini kabul etmiş, halkoylaması kampanya süreci başlamıştır. 16 Nisan da teklifin halkımız tarafından onaylanma tarihidir. Türkiye, 16 Nisan'dan sonra artık yönetim sistemi açısından farklı bir noktaya gelmiştir. Bazı maddeler hemen yürürlüğe girmiş, bazı maddeler de yapılacak seçime ertelenmiştir.

Bir kez erken seçim konuşulmaya başladığı zaman, artık ısrar ederek bunu ertelemenin toplum, ülke ve gelecek için hiç ama hiç kimseye faydası yoktur. O yüzden de bu yönde Sayın Bahçeli'nin erken seçim ihtiyacını dile getirmesi ve ülkemizin baş başa kaldığı jeopolitik riskleri de dikkate alarak Sayın Cumhurbaşkanımız, 24 Haziran Pazar günü seçimin yapılması yönünde prensip kararımızı halkımıza bildirmiştir. Burada bize düşen milletin önüne gitmek, millete hesabımızı vermektir. Biz zaten 2002'den bu tarafa hesap vere vere geliyoruz ve seçimlere de gidiyoruz."

"Bütün siyasetçiler her an seçime hazır olmak mecburiyetinde"

Seçimin zamansız ve baskın olduğu gibi söylemlerin altyapısı ve gerekçesinin bulunmadığını ifade eden Yıldırım, ister muhalefet ister iktidar olsun bütün siyasetçilerin her an seçime hazır olmak mecburiyetinde olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Gördüğümüz kadarıyla bir hazırlık var. Seçim tarihi açıklanır açıklanmaz, CHP'de adaylıklarını açıklayanlar ardı ardına devam etti. Kemal Bey'e tavsiyem, elini çabuk tutsun, sonra sıra kalmayacak." diye konuştu.

Geçmiş seçimlerde gizli saklı, kapalı kapılar arkasında yapılan ittifakları da sona erdirdiklerini, "artık isteyenin istediğiyle birlikte seçime kendi kurumsal kimliğini, amblemini, rozetini muhafaza ederek girebileceğini" anlatan Yıldırım, "Bunun sonucu olarak da bizim ittifakımız millet, cumhur ittifakıdır. MHP ve AK Parti olarak ülkemizin geleceği ve bekası için, her türlü iç ve dış tehdidi bertaraf etmek için güçlerimizi birleştirerek sandığa gidiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

"Gidip gelmemek, gelip de görmemek var"

Başbakan Yıldırım'ın, "65. Hükümetin son Başbakanı olarak belki gidip gelmemek, gelip de görmemek var. Birbirimize hakkımız geçmiştir, hakkınızı helal edin." sözlerine AK Parti milletvekilleri, "Helal olsun." yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "Siz gideceksiniz, yüzde 60'ınız geri gelmeyecek, ben geleceğim." dediğini anımsatan Yıldırım, "Kimin geleceğini, kimin gelmeyeceğini Mevla'm bilir. Görelim, Mevla'm neyler, neylerse güzel eyler." dedi.

Yıldırım, "Bizim adayımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletin adamıdır." diyerek sözlerini tamamladı.

"Bizim adayımız demokrasidir, özgür ve bağımsız Türkiye'dir"

Yıldırım'ın konuşmasının ardından yerinden söz alan Engin Altay, "Siyasi partilerde demokratik mekanizmaların çalışmasından Sayın Başbakan'ın rahatsız olmasını, yadırgamasını, demokrasimiz adına üzüntüyle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Ben de adayımızı açıklıyorum: Bizim adayımız demokrasidir, özgür ve bağımsız Türkiye'dir." diye konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Altay'ın bu sözlerine karşılık, "Sayın Altay, zannediyorum kurumlar ve kavramlar değil de kişiler aday olacak." dedi.

(Bitti)