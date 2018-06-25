Seçim Kutlamaları - Gaziantep/erzincan/
- Sivas kutlamalar Kent meydanında görüntüler Konvoydan görüntüler GAZİANTEP/ERZİNCAN/SİVAS - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından atandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.
- Sivas kutlamalar
Kent meydanında görüntüler
Konvoydan görüntüler GAZİANTEP/ERZİNCAN/SİVAS - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından atandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.