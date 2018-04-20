Seçim Kanununda Değişiklik İçeren Tasarı TBMM'ye Sunuldu

AK Parti Milletvekili Şentop ile MHP Milletvekili Kalaycı'nın imzasını taşıyan, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.