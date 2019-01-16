Seçim Kampanyasında Kumbarasındaki Tüm Parayı Yatırdığı Erdoğan'la Buluşunca Gözyaşlarını Tutamadı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde seçim kampanyası için kumbarasındaki tüm parayı yatıran 10 yaşındaki Hayrunnisa, dün Ankara'da katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nda hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Buluşmada gözyaşlarına hakim olmayan küçük kızı teselli eden Cumhurbaşkanı Erdoğan oyuncak hediye ederek derslerinde başarılı olma sözü aldı.

Gelendost'taki devlet hastanesinde görev yapan güvenlik görevlisi Ahmet Kıyak'ın kendisi gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı olan kızı dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giderek AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ile buluşunca gözyaşlarına hakim olamadı

Toplantı sonrası çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelme fırsatı yakalayan Hayrunnisa Kıyak, "Cumhurbaşkanı sizi çok seviyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Küçük kıza, "Ağlama, kıyamam sana, ben de sizleri çok seviyorum" diyen yanıt veren Erdoğan, "Derslerinde başarılı olacaksın" diyerek söz aldı. Küçük kız ile fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra oyuncak bebek ve çeşitli hediyeler armağan etti.

Küçük Hayrunnisa, hayranlığı dolayısıyla daha önce 24 Haziran Seçim Kampanyası'nda destek için kumbarasındaki tüm parasını Erdoğan'a yatırmıştı.

Babası da Erdoğan hayranı

Hayrunnisa'nın babası güvenlik görevlisi Ahmet Kıyak da, daha önce evine çok sayıda Cumhurbaşkanı Erdoğan portresi asması ve aracını Erdoğan fotoğraflarıyla kaplatmasıyla haberlere konu olmuştu. Güvenlik görevlisi Kıyak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmek adına CİMER ve bir çok kanaldan başvuruda bulunmuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA