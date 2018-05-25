Seçim İttifakı Yasası Anayasa Mahkemesinde
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu, 31 Mayıs'ta esastan görüşerek karara bağlayacak.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu, 31 Mayıs'ta esastan görüşerek karara bağlayacak.
Kaynak: Dunya.com