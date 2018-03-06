Seçim İttifakı Teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda

Partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmasına imkan tanıyan maddenin görüşmeleri, TBMM Anayasa Komisyonunda sürüyor.

Maddenin görüşmelerinde söz alan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın teklife yönelik eleştirileri üzerine, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, "Kellim kellim la yenfa." sözünü hatırlattı. Başer, Atıcı'dan ders dinlemeye gelmediklerini, önerisi varsa söyleyebileceğini ifade etti.

Atıcı, "Şecaat arz ederken sirkatinizi söylüyorsun." diye karşılık verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın "Sizin çöp tenekeniz miyiz? Gelip konuşacaksınız, video çekimi yapacaksınız, kusacak kusacaksınız, gideceksiniz." sözleri üzerine ise Atıcı, "Siz kendinizi çöp tenekesi gibi hissediyorsanız diyecek bir şey yok." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan da komisyonda yaklaşık iki yıldır netameli konuları görüştüklerini, komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin görüşlerinden de yararlanabileceklerini belirtti. Birkan, "Siz de gelin, ittifakla, maddeyle ilgili görüşlerinizi söyleyin. Ama özellikle çok uzun zamandır burada oturanları geriyorsunuz, doğru üslup değil."diye konuştu.

-"Bunda marifet yok"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "zurnanın zırt dediği yerin 15. madde olduğunu" ifade etti.

Seçim Kanunu yapılırken temsilde adalet ve yönetimde istikrarın gözetilmesinin istendiğine işaret eden Özel, anayasa değişikliği yapılıp yeni rejim uygulanmaya başlandığında, yönetimde istikrarın sağlanacağının söylendiğini anımsattı. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sistem yönetimde istikrarı getirdi, o zaman da temsilde adaleti sağlamamak için hiçbir bahaneniz yoktur. Getirdiğiniz ittifak sistemi, 'muhalefet partisi olarak makbul davran, majestelerinin muhalefeti olarak ödüllendiril, Meclise gir', diğer muhalefet partisi iktidara aykırıysa ona 5,5 milyon oy da verilse, 'helal olsun' da denilse dışarıda kalacak. Bana göre makbulsen gel, öbürüne de aykırıysan git. 5,5 milyon oy alan partileri dışarı atıp, 500 bin oy alanı başınıza taç etmeyi kurgulamışsınız. Bunda marifet yok.

Bugün seçim olsa seçmen sayısı 85 bin, A partisi 30 bin, B partisi 25 bin, C partisi 14 bin, D partisi 12 bin oy almış olsun. 30 ve 25 bin oy alan partiler birer vekil çıkaracak. Baraj ittifakında aynı 85 bin oy, aynı partilere aynı şekilde dağıldığında 14 bin ile 12 bin toplamı 26 bin oy alıyor. Milletvekilliği 26 bin oy alan ittifaka geçiyor. Baraj ittifakı bir milletvekili alıyor. Milletvekilliği, 14 bin oy alan partiye düşüyor. 30 bin oy alan A partisi bir milletvekili alıyor ama 25 bin oy alan B partisinin milletvekili yok. Yediğiniz kul hakkı, gelmeyen milletvekilinin özlük hakkı değil. 25 bin seçmen 'Benim ilimi şu vekil, şu parti temsil etsin.' demiş. Buradaki mesele siyasi yankesicilik. C partisinin yaptığı siyasi yankesicilik, milli irade hırsızlığıdır. Biraz vicdanınız varsa, 8 parti bu yasaya göre seçime girecek. Bu partilerin görüşünü sormadınız, biz 8'i ile konuştuk. Yarın kamuoyuna ifade edeceğiz. 8 partiden seçim, hukuk işlerinden sorumlu kişileri, teşrif ederse genel başkan düzeyinde temsilcileri çağırıp 'Biz böyle birşey yapıyoruz ne diyorsunuz?' deme mükellefiyetiniz var. Bu yaptığınız iş torunlarınızın övüneceği değil reddedeceği birşey."

BBP partisini de ziyaret ettiklerini anımsatan Özel, BBP'nin "Ben de ittifakta olmak istiyorum, cumhur ittifakına destek vereceğim." dediğini anlattı. Özel, ittifakın herkese açık ancak BBP'ye açık olmadığını savunarak, "Birileri BBP ile kantara çıkmak istemiyor. Misafir misafiri, ev sahibi hiçbirini istemez. İttifak, müttefik, partner.... Dereyi geçinceye kadar. 5 yıl yetki alınsın..." dedi.