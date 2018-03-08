Seçim İttifakı" Teklifi Anayasa Komisyonunda Kabul Edildi

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Geçen sene Anayasa oylamasında, YSK'nın mühürsüz oylarla ilgili verdiği karar sonucu o gece iç savaşın eşiğinden döndük. Bu teklifteki düzenlemeler, bu tür hassasiyetleri kaşımak isteyen odaklara pas veren ve ülkede kargaşa yaratmak isteyenlere ortam hazırlayan düzenlemelerdir." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Anayasa Komisyonu, AK Parti ile MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin ortak teklifini kabul etti.

Teklifin müzakerelerinde söz alan HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu belirterek, "Dünyada kadınlar eşit ve özgür olmadığı sürece hiçbirimiz kendimizi özgür hissetmeyiz." diye konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, komisyonun bugünkü görüşmelerinin ertelenmesi taleplerini AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a ilettiklerini ancak Elitaş'ın bunun mümkün olmadığını, taleplerini, ittifak teklifini hazırlayan komisyona ileteceklerini söylediğini ifade etti.

Bayraktutan, partisinin hazırladığı seçim güvenliği raporunu anlattı.

Mustafa Şentop, teklifin 24. maddesiyle, ilgili kanundan çıkarılan maddeler hakkında bilgi verdi.

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, teklife ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

"Barajı atlamayı düşünmüşler ama barajı indirmeyi düşünmemişler.'" diyen Üstündağ, teklifle seçmenlerin fişlendiğini iddia etti.

"Adrese teslim bir tekliftir"

CHP'li Üstündağ, şöyle devam etti:

"Teklifte, bazı yerlerde kimin nereye oy attığını öğrenmeye yönelik düzenleme varken, bazı yerlerde kimin nereye oy attığının belli olmamasına yönelik düzenleme var. Bundan sonraki seçimler, 'silahların gölgesinde seçim' olarak mevzuata girmiş olacaktır. Yandaş kamu görevlileri sandık kurulu başkanı olacak. Seçim mühendisliği teklifidir, ısmarlama bir tekliftir, dayatma teklifidir, adrese teslim bir tekliftir, amaca matuf bir tekliftir. Bu teklifle, sağlıklı ve adaletli bir seçimin olması mümkün değildir. İktidarın kamu gücü eliyle seçimi yönettiği ve kontrollü bir hale getirdiği tekliftir. Olumsuz oy kullanacağız."

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Bu düzenlemeden sonra ülkede adil bir seçim olmayacağını, demokratik bir seçim yapılmayacağını ileri süren Adıyaman, teklifin seçim güvenliğini de tehdit ettiğini iddia etti.

"Vatandaşın iradesinin sandığa yansımadığını düşünmesi"

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ise teklifle ilgili esas tartışılan konunun seçim barajı ve seçim güvenliği olduğunu söyledi.

Seçim güvenliği ile ilgili kuşkularını paylaşmak istediğini belirten Çiçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen sene Anayasa oylaması yaptık. Birbirine çok yakın 'evet' ve 'hayır' sonuçlarıyla değişiklik kabul edildi. O akşam, mühürsüz oyların yarattığı bir olayla karşılaştık. YSK'nın verdiği karar sonucu o gece iç savaşın eşiğinden döndük. İç savaşın veya siyasi çatışmanın sonuçlarının ne olduğunu Suriye ve Irak'ta gördük. Türkiye için en tehlikeli son, iç savaş tehditidir. İç savaşın olasılığının en yüksek olduğu ortam ne yazık ki seçim akşamıdır. Vatandaşın sandığa gittiği ve iradesini sandığa yansıttığı bir ortamda, bunun seçim sonuçlarına yansımadığını düşünmesi bu hassasiyetin en önemli noktasıdır.

Bu teklifte yapılan düzenlemeler ile sandık bölgelerine yönelik düzenlemeler; bu tür kuşkuları, istismarları, hassasiyetleri kaşımak isteyen odaklara pas veren ve ülkede kargaşa yaratmak isteyenlere ortam hazırlayan düzenlemelerdir. Bunlar iki partinin siyasi çıkarlarından çok daha önemli konulardır, ülkenin ve milletin bekasıdır. Bunları değerlendirirken küçük hesaplar yapmak, iki siyasi partinin Türkiye'yi yönetme arzusuyla bunları denk tutmak, bu millete ve ülkenin geleceğine ihanettir."

"Getirilmek istenen şey seçmen iradesine saygı duymaktır"

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de 11 gündür komisyonda söylenmedik söz kalmadığını söyledi.

Getirilen bu teklifle mühürsüz oyları kaldırmadıklarını vurgulayan Başer, "Teklifle getirilmek istenen şey seçmen iradesine saygı duymaktır, sandık kurulunda, o sandık kurulundakilerin ihmali ya da başka sebeplerle mühür vurulmayan oy pusulalarını geçerli hale getirmektir." dedi.

Yusuf Başer, şunları kaydetti:

"Teklifle getirilen düzenleme, oy pusulasında veya zarfında YSK amblemi ve filigranı bulunan ancak her nasılsa sandık kurulu başkanı veya üyelerin ihmali sebebiyle mühür vurulmayan ama seçmenin iradesini ortaya koyduğu oy pusulasını ve zarfını geçerli hale getirmektir. Bizim getirdiğimiz şey seçmen iradesine saygı duymaktır; demokrasi ile insan hak ve hürriyetlerinin gereği de budur.

YSK amblemi ve filigranı olan ancak oradaki kişinin ihmali nedeniyle mühür vurulmayan pusuladaki oyu kullanan vatandaşın oyunu geçersiz kılmak, o kişiye saygısızlıktır. Her siyasi partinin sandık kurullarında, ilçe ve il seçim kurullarında temsilcileri ve itiraz hakkı var, kararlara da imza atıyor, YSK'da da temsilcileri var. Getirdiğimiz sistem seçimlerin tarafsızlığı, düzeni, intizamı noktasında belki de dünyadaki en iyi sistemdir."

Teklifin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri gelecek hafta yapılacak.