Seçim İttifakı Düzenlemesi Kabul Edildi
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Seçim İttifakı Düzenlemesi Kabul Edildi

ANKARA (İHA) – Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.

Seçim İttifakı Düzenlemesi Kabul Edildi

ANKARA (İHA) – Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti ve MHP'nin 'seçim ittifakı düzenlemesi' Anayasa Komisyonu'ndan geçti. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. - ANKARA

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