Seçim İttifakı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet Akif Aras, seçim ittifakıyla oluşan yeni sistemde kutuplaşma ihtimalinin en aza indirilmiş olduğunu bildirdi.

İl Başkanı Aras, yaptığı yazılı açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi olarak milli dayanışma iradesinin siyasete de yansımasının, ülkenin geleceği için şart olduğunu düşündüklerini belirtti.

Türkiye'ye bir daha 15 Temmuz ve benzeri hain teşebbüsleri yaşatmayacak siyasi bir yönetim ortamını tesis ve temin etmek için çabaladıklarını aktaran Aras, şunları kaydetti:

"Çok partili siyaset hayatında, 16 Nisan referandumu bir milat ve demokratik bir misaktır. Yeni sistemde kutuplaşma ihtimalinin en aza indirilmiştir.

Seçim barajının fiilen yüzde 50 artı bire çıktığı göz önüne alındığında siyasi partilerin uzlaşmaktan ve ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği de kalmamıştır.

Teklifle siyasi partilerin ittifak yapmalarını engelleyen hükümler kaldırılarak, siyaset alanının daha demokratik hale getirilmiştir ve siyasi partilerin özgürlük alanı genişletilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile kurduğumuz birliktelik milli hislerin tezahür ve tebliğidir.

Milliyetçi Hareket Partisi huzur ve beka için güç birlikteliğinden yanadır."