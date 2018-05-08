Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Seçim Öncesi İstifa Kararı Aldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kongreyi göz önünde bulundurarak sezon sonunda görevini bırakma kararı aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman sezon sonu görevini bırakıyor.
Daha önce yaptığı açıklamalarda bunun sinyallerini veren deneyimli hoca, ligdeki sıralamadan bağımsız olarak istifa kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kocaman'ın bu kararı almasındaki temel sebep ise 2-3 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurul. Aykut Kocaman, yeni gelecek yönetimi rahatlatmak ve kendi durumunun seçimi etkilememesi adına istifa edecek.
"KENDİ ADIMA DEĞERLENDİRME YAPACAĞIM"
Fenerbahçe'nin hocası, Bursaspor maçından sonra da "Bu sezon içerideki puan kayıpları durumumuzu belirledi. Kendi taraftarımızla karşı karşıya gelme durumumuz yok. Hakikaten zor bir durum. Anlaşılmaz bu durumun içinde fazla kalıp kalmamakla ilgili bir değerlendirme yapma gereği duyuyorum. Sözlerim gayet açık" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Aziz Yıldırım'ın seçildiği taktirde Aykut Kocaman ile yola devam etmesi bekleniyor. Başkan adayı Ali Koç ise Kocaman ile ilgili daha önceki açıklamalarında övgü dolu sözler kullanmıştı. Ancak göreve gelmesi durumunda teknik adam olarak kiminle çalışacağı konusunda bir açıklama henüz yapmadı.
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SEN GİT ANCA AKHİSAR KAYSERİ GİBİ TAKIMLARI YÖNET BİZİ BİTİRDİN BE AYKUTCevap Yaz 1 Yayından KaldırANTİ FB: NİYE BİTİRSİN EVLADIM ADAM İŞİNİ YAPTI İKİNCİ OLDUN BU KADROYLA ANCA BEŞİNCİYDİN ÇEŞİTLİ FİLMLER ÇEVİRDİ İZLEDİNİZ ALGI OPERASYONLARI FALAN ŞAMPİYONLAR LİGİNİ KAPTINIZ İLK TURDAN ELENMESSENİZ ÇÜNKÜ ORDA TÜRK FİLMİ İZLENMİYOYayından Kaldır
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gitte Türk futbolu bi ağlazdan kurtulsun.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Dürüs olmak suç bu ülkede ...bakın fatihe ...Aykut ne yapsın TFF ve MHK + tüm takımlar FB karşı ....gene de başarılı olmaya çalışıyor bakın iyi dedğiniz takım şuan 4. durum da ...Cevap Yaz 4 4 Yayından KaldırTFF ILE MHK: TFF VE HAKEMLER SAYESINDE 4 CU EVETTüm 37 yorumu okumak için tıklayın1 4 Yayından Kaldır