Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Pehlivan Başkanlığında Gerçekleştirildi

Seçim Güvenliği ve Tedbirleri Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ile Coşkun Öztürk, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin huzur ve güven ortamı içinde yapılmasına yönelik alınacak tedbirler ile planlama, personel ve araç görevlendirmeleri, kurumlar ve görevlilerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bilgilendirilmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gibi hususlar değerlendirilerek gerekli kararlar alındı.

Seçim güvenliğine ilişkin tedbir ve hazırlıkların seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası şeklinde üç aşamalı olarak planlandığını belirten Vali Pehlivan, "Sorumlu bütün kurumların ve görevlendirilecek personelin, ilgili mevzuat hükümleriyle verilmiş olan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde üzerine düşeni hassasiyetle yerine getirmesiyle huzur şehri olan Bayburt İlimizde inşallah huzur ve güven içerisinde bir seçim gerçekleştireceğiz. Seçimler bilindiği üzere bu konuda yetkili kurum olan Yüksek Seçim Kurulu'nun gözetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Bizim başta kolluk birimlerimiz olmak üzere ilgili bütün kurumlarımız ile temel görevimiz vatandaşlarımızın iradesinin sandığa özgür ve güvenli koşullar altında yansımasını sağlamaktır. Yerel seçimlerde tedbir, planlama ve koordinasyonu sağlamaya yönelik toplantılarımızı ilgili kurum temsilcilerimizin katılımıyla yaptık. Seçim takvimi doğrultusunda da süreci yakından takip edeceğiz." dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA