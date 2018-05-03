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Seçim Güvenliği İçin Tüm Önlemler Alınacak

24 Haziran seçimlerinde seçim kurullarının personel ve yer tahsisine ilişkin taleplerinin ivedilikle karşılanacağı, ihtiyaç duyulacak her türlü araç gereç ve bunları kullanabilecek nitelikli personel desteğinin sağlanacağı belirtildi.

Seçim Güvenliği İçin Tüm Önlemler Alınacak

24 Haziran seçimlerinde seçim kurullarının personel ve yer tahsisine ilişkin taleplerinin ivedilikle karşılanacağı, ihtiyaç duyulacak her türlü araç gereç ve bunları kullanabilecek nitelikli personel desteğinin sağlanacağı belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

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