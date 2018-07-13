Seçim Gecesi Muharrem İnce Sarhoştu" diyen Levent Gültekin, İnce'den Özür Diledi

Medyascope'ta katıldığı programda "CHP'deki kaynaklarından teyit ettiği"ni söylediği iddiaya dayanarak "İnce'nin seçim gecesi alkol aldığı, sarhoş olduğu ve bu yüzden televizyon ekranlarına çıkamadığını" söyleyen Levent Gültekin birkaç saat içerisinde kendini tekzip ederek özür diledi. Parti içi çekişmelerin içinde kaldığını söyleyen Gültekin, Muharrem İnce ile de konuştuğunu "Böyle bir yanlışın içinde olmaktan utanç duyduğunu" söylediği aktardı.

İŞTE GÜLTEKİN'İN İDDİALARI

12 Temmuz'da yayımlanan programdan saatler sonra Twitter hesabından açıklama yapan Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

"24 Haziran akşamı İnce neredeydi?" sorusuna cevap olarak bana aktarılan, sanırım parti içi kişisel mücadelede kullanılan bilgiyi ispat etme durumum olmadığı için paylaşmamam gerekiyordu. Arayan muhatapların anlattığına bakılırsa tuhaf bir çekişmenin ortasında kalmışım."

"O geceki karanlık noktaların yarattığı umutsuzluğu dağıtayım derken paylaştığım bu gereksiz bilgiden dolayı herkesten özür dilerim. tekrar edeyim kaynağım sağlam olsa da esas olan muhatabın yaptığı açıklamadır."

"KENDİMİZE YAKIŞMAYAN SÖZ VE DAVRANIŞ DA BULUNDUK"

"Niyetimiz iyi bir şey yapmak olsa bile bir şey yaparken yanlış yapıyoruz, hata ediyoruz, insanız hata insana ait bir şey. Bazen kendimize yakışmayacak söz ve davranışlarda bulunuyoruz. Niyetin iyi olması o yanlışları aklamıyor."

"Ne kadar dikkat etsek, ne kadar hassas davransak da farkında olmadan hata yapmaktan kurtulamıyoruz. Bir anlık düşüncesizlik büyük bir yanlışa neden oluyor."

"Soranlara son söz: Muharrem Bey ile konuştuk. Durumu anlattım. O da anlattı. Böyle bir yanlışın içinde olmaktan utanç duyduğumu söyleyip özür diledim. helalleştik ve konuyu kapattık."

Diken.com.tr'de köşe yazarlığı yapan Levent Gültekin, 24 Haziran seçimleri öncesi cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamış ancak daha sonra adaylığını çekmişti.