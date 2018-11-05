Seçim Çalışmasına Katılmadan Meclis'e Giren Saadet Parti'li Karaduman, Cihangir İslam'a Sahip Çıktı: Arkasındayız

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın 15 Temmuz'a ilişkin tartışma oluşturan Meclis konuşması ile ilgili basın açıklaması yaptı. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Cihangir Bey'in söylediklerinin harfiyen arkasındayız."dedi.

"HERKESİ HAİN İLAN EDEN ZİHNİYETE KARŞIYIZ"

Yeniakit'te yer alan habere göre; 28 Şubat askeri müdahalesini en derinden hisseden bir siyasi geleneğin temsilcisi olduğunu ifade eden Karaduman, "Her türlü darbenin, milli irade üzerindeki her türlü vesayet uygulamasının, millet egemenliğinin temsilcisi olan TBMM üzerindeki her türlü hâkimiyet iddiasının karşısında olduğumuz gibi, kimden gelirse gelsin siyaseti biçimlendirmeyi amaç edinen her türlü politik şiddete, korku ve terör üretimine karşı toplumsal barışın ve uzlaşmanın yanında yer aldık ve yer almaya da devam edeceğiz. Fakat biz bunu ifade ederken millet iradesine ket vurmak isteyen; bu sebeple de düşünen, sorgulayan, soru soran herkesi şüpheli, hain ilan edenlerin sözel şiddetine de, TBMM'yi talimatlarla yönetmek isteyenlere de… Bu coğrafyada bin yıllık geleneğe sahip devletimizi Amerikan şirketlerine teslim etmek isteyenlere de… Türlü pazarlıklarla İslam coğrafyasını parçalamak, işgal etmek isteyenlere ülkemizi peşkeş çekenlere de karşı olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Bu ülkede başörtülü öğrencilerin üniversiteye gitmelerini bile engelleyen derin devletin yapılanmaları olan Ergenekon ve Balyoz sanıklarını masumlaştıran Karaduman, aynı derin ekibin, 28 Şubat sürecinde de Milli Görüş lideri Erbakan'ı iktidardan indirdiğini görmezden geldi.. Ergenekon ve Balyoz davalarında olduğu gibi 15 Temmuz'un da AK Parti için her kapıyı açan, söyledikleri her yalanı maskeleyen bir araç olarak olarak görüldüğünü vurgulayan Karaduman, "Seçimleri ve referandumu OHAL şartları altında yaparak çarpık düzenlerini onunla meşrulaştırdıkları için araştırılmasını istemiyorlar. Hangi kesimden olursa olsun kirli siyasetlerine muhalefet eden herkesi damgalamanın, cezalandırmanın, tasfiye etmenin kolaylığından ve rahatlığından vazgeçemedikleri için araştırılmasını istemiyorlar. Bankaya para yatıran küçük esnafı, sendikaya üye olan öğretmeni, çalışanları FETÖ'cü ilan ederek ailelerini açlığa mahkûm ederken, darbenin elebaşlarının kardeşlerini, yakınlarını

Yani özet olarak 15 Temmuz'u "Allah'ın bir lütfu" olarak gördükleri için bunun araştırılmasını istemiyorlar. Ne yazık ki ABD'nin 11 Eylül saldırılarını kendi işgallerini meşrulaştırmak için kullanması gibi bugün de hükümet, milletimizin canı pahasına devletine sahip çıktığı 15 Temmuz'u kendisine yönelik her türlü muhalefeti susturmak, baskılamak ve çarpık düzenlerini meşrulaştırmak amacıyla kullanmaktadır." şeklinde konuştu.

FETÖ'nün Erdoğan'ı devirmek için iki defa darbe yaptığını, eski yıllarda kavga etmemişler olsa bile, 17 Aralık'tan sonra bir ortaklıkları olmasının imkansızlığını gizlemeye çalışan Karaduman, "Şimdi kelime oyunlarıyla milletin kaderini partilerinin kaderiyle birmiş gibi göstererek AK Partiye yapılan her eleştiriyi millete tevcih ederek bundan kurtulabileceklerini zannediyorlar." iddiasında bulundu. 17 Aralık darbe girişiminin arkasında, FETÖ'cülerin vazgeçilmez kabul ettikleri dersanelerin kapatılması olduğu gerçeğini de gözardı eden ve dersanelerin kapatılması ile FETÖ'nün köşeye sıkışıp, darbeye teşebbüs ettiğini unutturmaya çalışan Karaduman, AK Parti'ye yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: "15 Temmuz'un siyasi ayağının araştırılması hakkında Meclis kürsüsünde konuşan Sayın Milletvekilimiz Cihangir İslam'ın, ülkenin kaderini bir çıkmaza sürükleyen ve on dört yıl beraber yürüyen bu iki batıl ortağa, yani AK Parti ve FETÖ'ye dair tespitlerini çarpıtırken yaptıkları da bundan ibarettir. Aynı merkezden talimat aldıkları aşikâr bir şekilde havuz medyası, troller ve fitne üreticileri milletvekilimizi linç etmek istese de hakikatin ne olduğunun farkında olarak bizler Cihangir İslam Bey'in yanında olduğunu ifade ediyoruz, İşinden, mesleğinden ettiği ve FETÖ ile uzaktan-yakından ilgisi olmayan KHK mağdurlarının da, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin yakınları için devlet eliyle toplanan yardım paralarının ulaştırılmadığı mağdurların da bir oldubittiye getirilerek üzeri örtülen gerçeklerin aydınlatılması için mücadele edenlerin de yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."