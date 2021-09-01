Seçim barajı düştü mü? Seçim barajı kaç oldu?

Seçim barajı kaç? sorusunun cevabı gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. AK Parti'nin seçim ve siyasi partiler yasalarında yaptığı çalışmanın gündeme gelmesinin ardından bir açıklama da Devlet Bahçeli'den geldi. Peki, Seçim barajı düştü mü? Seçim barajı kaç oldu?

Seçim barajı düştü mü? Seçim barajı kaç oldu? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor.

SEÇİM BARAJI NEDİR?

Seçim barajı, daha önceden kanunlarla belirlenmiş oy oranlarına ulaşan partilerin mecliste temsil edilmesini sağlar, böylece siyasal görüşleri belirli çatılar altında birleştirir ve sağlıklı kararlar alınmasında, çoğunluğun fikrini temsil eden partilerin görüşleri doğrultusunda kanunların ve sistemlerin şekillendirilmesinde önemli katkı sağlayan bir uygulamadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇTI?

Günümüzde seçim barajı yüzde 10'dur. AK Parti'nin seçim ve siyasi partiler yasalarında yaptığı çalışmada son noktaya gelindiği Devlet Bahçeli tarafından onaylandı. Seçim barajının yüzde 7 önerilmesinin ardından baraj kesinleşti. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SEÇİM BARAJI DÜŞTÜ MÜ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararının yüzde 7 olarak tescillendiğini açıkladı.