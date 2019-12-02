Seçim anketi: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a yaklaşık 5 puan fark attı
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Seçim anketi: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a yaklaşık 5 puan fark attı

PİAR Araştırma'nın yaptığı son ankette cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 44,5'i Ekrem İmamoğlu'na oy veririm derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39,7 oldu

02.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:55
Seçim anketi: İmamoğlu cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a yaklaşık 5 puan fark attı

'de ' ve Cumhurbaşkanı 'ın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz' sorusunu seçmenlerin yüzde 44.5'i İmamoğlu derken, yüzde 39,7'si Erdoğan diye cevapladı.


PİAR Araştırma'nın yaptığı son ankette cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 44,5'i Ekrem İmamoğlu'na oy veririm derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39,7 oldu. Ankete katılanların yüzde 15,8'i kararsız olduğunu belirtti Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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