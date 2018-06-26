Seçim Afişi Otomobilin Üzerine Düşünce, Sürücü Zor Anlar Yaşadı
Sakaraya'da bir binada asılı olan seçim afişi, yolda ilereyen otomobilin üzerine düşünce sürücü ani fren yapmak zorunda kaldı.
Sakraya'nın Hendek ilçesinde, binada asılı seçim afişi, yolda ilerleyen otomobilin üzerine düştü. Sürücü fren yaparak dururken, arkadan başka bir aracın gelmemesi olası kazayı önledi.
BİNADA ASILI OLAN SEÇİM AFİŞİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Olay, geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Hendek mevkinde meydana geldi. Bir binada asılı seçim afişinin ipi koptu. Afiş, yolda ilerleyen Levent Düzdağ yönetimindekiotomobilin üzerine düştü. Büyük boydaki afiş otomobilin üzerini kaplarken, sürücü fren yaparak aracını durdurdu.
BAŞKA BİR ARACIN GELMEMESİ KAZAYI ÖNLEDİ
Olay sırasında arkadan başka bir aracın gelmemesi, olası bir kazayı önledi. Sürücü Düzdağ, aracın üzerinden afişi kaldırarak yoluna devam etti. Afişin aracın üzerine düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı.