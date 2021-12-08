"Seçilmiş Cehalet" adlı sergi Akbank Sanat'ta açıldı

Akbank Sanat'ın yeni sergisi "Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine", sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Ekmel Ertan'ın üstlendiği sergide Morehshin Allahyari, Soheila Golestani, Mary Maggic, Jennifer Lyn Morone, Christoph Wachter & Mathias Jud, Pınar Yoldaş'ın eserleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen küratör Ekmel Ertan, serginin 7 sanat işi ile 8 video-konuşmadan oluştuğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her şeyi bilemeyeceğimizi biliyoruz. Bildiklerimizin bir kısmını farkında olmadan, kaçınılmaz olarak öğreniyoruz. Bilmediklerimizin bir kısmını bilmemeyi tercih ediyoruz. Bu durumda bildiklerimiz kadar bilmediklerimiz de seçimlerimize dair. Bilgi evrenimiz bilmeyi seçtiklerimiz kadar bilmemeyi seçtiklerimizden de oluşuyor. Cehaletimizi de kendi tercihlerimizle oluşturuyoruz. Neyi bilmek istemiyoruz, neden bilmemeyi seçiyoruz? Sergide yer alan sanat işleri ve video-konuşmalar geniş bir çerçevede bilginin doğasına, bilmemeyi seçtiğimiz konulara ve bu seçimin nedenlerine değiniyor."

Sergi, 12 Şubat'a kadar ücretsiz ziyaret edilecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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