Seçilmiş başkan olarak görevi devir almaya hazırlanan Joe Biden yeni kabine üyelerini tanıttı
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Seçilmiş başkan olarak görevi devir almaya hazırlanan Joe Biden yeni kabine üyelerini tanıttı

12.12.2020 07:58 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:04

Seçilmiş başkan olarak görevi devir almaya hazırlanan Joe Biden yeni kabine üyelerini tanıttı Cuma günü yaptığı basın toplantısında Eski Başkan Barrack Obama döneminden birçok ismi kabineye aldığı görülen Biden, bu kişileri tecrübeleri ve farklı düşünme becerileri nedeni ile seçtiğini açıkladı.

Seçilmiş başkan olarak görevi devir almaya hazırlanan Joe Biden yeni kabine üyelerini tanıttı

WASHINGTON - Cuma günü yaptığı basın toplantısında Eski Başkan Barrack Obama döneminden birçok ismi kabineye aldığı görülen Biden, bu kişileri tecrübeleri ve farklı düşünme becerileri nedeni ile seçtiğini açıkladı.

Beyaz Saray iç politika Konseyi yönetimine Obama dönemi Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği görevi yapmış olan Susan Rice'ı, Obama dönemi Beyaz Saray da Özel kalem müdürlüğü yapmış Denis McDonough'u Gaziler başkanlığına ve gene Obama döneminde Tarım Bakanlığı yapmış olan Tom Vilsack'ı gene aynı pozisyona atadı.

Biden ayrıca Katherine Tai'yi de ABD Ticaret temsilcisi olarak atadı.

Biden seçimleri ile ilgili olarak "Bazıları bilindik yüzler bazıları ise yeni görev alıyorlar" dedi.

Biden'ın seçimleri ile ilgili olarak ise bu kişilerin politikalarının Obama döneminde başkan ile kongrenin arasını açan politikaları desteklemiş olması ve bunun tekrar gerçekleşmesinden korkulmasından dolayı Demokrat Parti dahil olmak üzere birçok politikacının endişesi bulunuyor.

Seçilmiş başkan olarak görevi devir almaya hazırlanan Joe Biden yeni kabine üyelerini tanıttı
Seçilmiş başkan olarak görevi devir almaya hazırlanan Joe Biden yeni kabine üyelerini tanıttı
Seçilmiş başkan olarak görevi devir almaya hazırlanan Joe Biden yeni kabine üyelerini tanıttı
Seçilmiş başkan olarak görevi devir almaya hazırlanan Joe Biden yeni kabine üyelerini tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN TUNA PALABIYIKOĞLU

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