İSTANBUL - Fatih'in tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret eden turistlere yardımcı olmak amacıyla başlatılan "Gönüllü Turizm Elçileri" projesi kapsamında yaşları 14 ile 30 arasında değişen 450 gönüllü turizm elçisi, göreve başladı. Seçilen Elçiler için gökyüzüne bırakılan balonlar havadan görüntülendi.

Fatih'in tarihi, sosyal ve kültürel noktalarını ziyaret eden turistlere yardımcı olmak amacıyla Fatih Belediyesi'nin başlattığı Gönüllü Turizm Elçileri Projesi 10'uncu kez start aldı. Bin 500 öğrencinin başvurduğu projede yazılı ve sözlü mülakatları geçen 450 öğrenci gönüllü Turizm Elçileri Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu, Kapalıçarşı ve Eminönü olmak üzere toplam 6 bölgede görev aldı. Sahada bir genel koordinatör ve 6 supervisor yer alıyor. 30 günü dolduran Turizm Elçilerine sertifika verilmesi yanı sıra sembolik cep harçlığı veriliyor. Projeye kabul edilen Turizm Elçilerine bir yıl boyunca kullanabilecekleri müze kart hediye edilecek.

Ayasofya Meydanı'nda düzenlenen törene Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşik, Başkan Yardımcıları, turizm elçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Ergün, projeyle dünyanın dört bir yanından tarihi yarımadayı ziyarete gelen turistlere yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. Turizm bir ülkenin gelişimi için, ekonomik ve refah açısından önemli olduğunu belirten Ergün, gençlerin görevinin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Ardından bin 500 öğrenci arasından seçilerek yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan 450 öğrenci turistlere yardımcı olmak amacıyla görev yerlerine hareket etti.

"Gençler 10 yıldır bu projeye müthiş ilgi gösteriyor"

Fatih'in görülmesi gereken birçok tarihi güzelliğe ev sahipliği yaptığını bu noktada projenin turistlere yardımcı olmak adına önemli olduğunu ifade eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Türkiye Turizmi 2000'li yıllardan itibaren gelişim gösteriyor. Turizm bir ülkenin gelişimi için, ekonomik ve refah açısı için önemli. İstanbul'da şu anda gelişen Turizm potansiyeli de önemli birşey. Gençlerimiz 10 yıldır bu projeye müthiş ilgi gösteriyor. 450 genç bu proje kapsamında yer alıyor. Müracaatta ise bin 500 gencimiz bu projede yer almak istedi. Türkiye'nin değişik şehirlerden gelen gençler bu projede yer almak istiyorlar. Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir proje. 14 yaşından 30 yaşına kadar ama ağırlık 14-20 yaş arası gençlerimiz. Türkiye Turizmine Gönüllü Elçilik yapıyorlar. Gençlerimiz İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Arapça, İngilizce olmak üzere birçok dilde burada turistlere hem tercümanlık yapıyor hem de sorunlarını bu diller de karşılayabiliyorlar. Aynı zamanda her meslek grubundan ve her eğitim grubundan gençlerimiz şu anda burada. Dillerini geliştirmek için aynı zamanda bir fırsat buluyor" dedi.

"Projede gördüm ki çok farklı diller var"

Projeye katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Sude Demir, "Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Çünkü dünya görüşü de değişiyor insanın. Dil olarak İngilizce biliyorum ama bu projede gördüm ki çok farklı diller var. Bende öğrenmek istiyorum" diye konuştu.

"Farklı kültürler içinde olmayı çok seviyorum"

İlk defa katıldığını belirten Ezgi Yalaman, "Ben ilk defa katılıyorum. Farklı kültürler içinde olmayı çok seviyorum. Farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden gelen kişilerle tanışmak, onlarla az da olsa sohbet imkanı bulmak bence büyük bir şans. Buradaki arkadaşlarımı da çok seviyorum. Azıcık yorucu olsa da bence güzel bir deneyim" dedi.

"450 elçiden biriyim"

450 elçiden biri olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Büşra Damlakpınar, "Ben ilk defa katılıyorum. Daha öncesinde duymuştum ama başvuruyu kaçırdığım için bu sene katılmak nasip oldu. Bende iki bin kişi içinden seçilen 450 elçiden biriyim. Çok güzel bir duygu turistlere yardımcı olmak. Kendimi onların yerine koyuyorum. Yardım edecek kişiler bulmak çok zor" ifadelerinde bulundu.

Gönüllü Turizm Elçileri İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Korece, Japonca, İtalyanca dillerinde, 07 Eylül Cumartesi gününe kadar turistlere yardımcı olacaklar. Aynı zamanda 9 dil den oluşan tişört dağıtıldı.

