Seçil Heper'in popçu keşfi
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Seçil Heper'in popçu keşfi

Sokak hayvanlarına mama, barınak ve sağlık koşullarına katkıda bulunmak için başlattığı "Onlarında Göz Yaşları Var" projesiyle dikkat çeken Okan Tok, 'Gözlerimde Saklı Gidişin' adlı şarkısı ile müzikseverlerle buluştu!

Seçil Heper'in popçu keşfi
15.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:45

Bir dönemin en ünlü assolistlerinden Seçil Heper'in sesini keşfetmesiyle müzik hayatına profesyonel olarak giren Okan Tok, yepyeni şarkısıyla kariyer merdivenlerini emin adımlarla tırmanıyor.& ; Mix ve masteringi Burak Sarıkaya imzalı şarkının düzenlemesi ise Tansel Doğanay tarafından yapıldı.

SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

Görsel zenginliğiyle beğeni toplayan 'Gözlerimde Saklı Gidişin' adlı şarkısının video klibinde ihanete uğramış bir adamı canlandıran Okan Tok, sokak hayvanlarını da unutmadı. Klibin finalinde sokak hayvanlarına da yer veren Tok, "Klibimizde aşkı, sevgiyi anlatmaya çalıştık.Klibin sonunda ise sürpriz yaparak karşılıksız aşkı hayvanlarda buluyorum. Hayvanları sevmenin insan ruhuna ne kadar iyi geldiğini vurgulamak istedik" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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