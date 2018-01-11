Seçil Adalet Işık Yeniden Başkan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aliağa İlçe Örgütü ana kademe ve gençlik kolları kongresinden sonra ilçe kadın kolları kongresini de gerçekleştirdi. CHP Aliağa Kadın Kolları Başkanlığı seçimine tek aday olarak giren mevcut başkan Seçil Adalet Işık tekrar başkan seçildi.

Parti binasında gerçekleştirilen kongreye, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin İnetaş, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile CHP Aliağa İlçe Kadın Kolları üyeleri katıldı. Divan Başkanlığını CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin İnetaş'ın yaptığı kongrede, 137 oyun tamamını alarak yeniden başkan seçilen Seçil Adalet Işık, önümüzdeki dönemde daha güzel işlere imza atacaklarını kaydetti. CHP Aliağa İlçe Kadın Kolları Yönetimi; Seçil Adalet Işık, Aynur Yılmaz, Figen Kaya, Güllü Bakır, Birsen Bayır, Arzu Baylav, Mukaddes Şenkaya, Fadime Topkaya ve Jülide Çubuk'tan oluştu. - İZMİR