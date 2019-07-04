Seçer: "Yoksul çocuklara süt dağıtacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Çocuklar süt içmeli' projesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Çoğunlukla yoksul ailelerimizin yaşadığı semtlerdeki okullarda çocuklarımıza süt dağıtalım diyoruz. Sütü küçük aile işletmelerinden alarak onlara destek olacağız, diğer taraftan da çocuklarımızın süt içmesini sağlamış olacağız" dedi.

Mersin Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Bektaş Şenay ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde konuşan Seçer, süt ve süt ürünlerinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve değerinde satılması için kooperatif oluşturulmasına katkı sağlayacaklarını söyledi. Mersin için stratejik öneme sahip olan tarım ve hayvancılık sektörünü destekleyeceklerini, üretim kooperatiflerinin oluşturulmasına katkı sağlayacaklarını kaydeden Seçer, seçimden önce sözünü verdikleri ve dar gelirli vatandaşların çocuklarını yakından ilgilendiren 'Çocuklar süt içmeli' projesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Çoğunlukla yoksul ailelerimizin yaşadığı semtlerdeki okullarda çocuklarımıza süt dağıtalım diyoruz. Sütü küçük aile işletmelerinden alarak onlara destek olacağız, diğer taraftan da çocuklarımızın süt içmesini sağlamış olacağız. Hem üretici kazanacak hem çocuklar süt içecek" ifadelerini kullandı.

Hayvancılık sektörünü destekleme konusunda birçok projeleri bulunduğunu anlatan Seçer, "Hedef kitlemiz küçük aile işletmeleri olsun. Girdi yardımları, ayni ve nakdi yardımlar yapacağız. Süt ve süt ürünlerinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve değerinde satılması için kooperatifler oluşturulmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

"Sektör desteklenmezse çocuklar süt içemez"

Büyükşehir Belediyesi olarak hayvancılık konusunda geniş bir yelpazede hizmet ettiklerini ifade eden Seçer, "Konunun iki boyutu var. Birincisi tarımsal üretim kalemlerinden hayvancılık, ikincisi sokak hayvanları. Bizim sorumluluk alanımız

bütün bunları kapsıyor. Mevcut kaynaklarla, en rasyonel şekilde bütçe ayırarak hayvancılık yapanlara yardımcı olmak benim temel anlayışım" şeklinde konuştu.

Tarım ve hayvancılığı yalnızca ekonomik sonuçları olan bir sektör olarak düşünmenin yanlış olacağını dile getiren Seçer, olumsuz ekonomik sonuçların olumsuz sosyal sonuçlara neden olacağının altını çizdi. Seçer, "Tarım ve hayvancılığın ekonomik değerlendirmelerin dışında bir de sosyal boyutu var. Bir süt veya besi çiftliğinin zarar etmesi ekonomik açıdan olduğu kadar sosyal açıdan da önemli. Örneğin yönetim ya da hükümet, 'Süt işi kurtarıyorsa yap, kurtarmıyorsa yapma' derse o zaman çocuklar süt içemez. İşte bu konunun sosyal boyutu" dedi.

"Hayvancılık sektörünün her alanında işbirliği yapabiliriz"

Hayata geçirecekleri önemli projelerle Mersin'de yaşayan sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve mutlu bir ortamda yaşaması için gerekli gayreti göstereceklerini ifade eden Başkan Seçer, "Biz görevi yeni devraldık ve mükemmele yakın işler yapmak istiyoruz. Hayvan barınağımız var ve orada önemli hizmetler yapılıyor. Eksiklerimiz olabilir, eleştiriye açığız. Bu eksikleri düzeltmek başta benim görevim. Sizler de bizlere olumlu katkılar yapın" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA