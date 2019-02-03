Seçer: "Vatandaşla İnatlaşmayacağız"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, siyasetçilerin ve belediye başkanlarının vatandaşla inatlaşmaması gerektiğini belirterek, "Vatandaşla inatlaşırsanız, sadece kendi yaptığınızın, söylediğinizin doğru olduğunu söylerseniz sonuçta kaybedersiniz ama o sürede de vatandaşı mağdur edersiniz" dedi.

Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Tarsus ilçesinde 12 Nolu Taşımacılık Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi, ardından Gazipaşa Mahallesi'nde 4 ayrı kahvehanede vatandaşlara hitap etti. Seçer, çalışmalarının Mersin ayağında da Kuvayı Milliye Caddesi'nin Toroslar ilçesi sınırlarında kalan kısmında esnaf gezisine çıktı. Cadde üzerindeki tüm işyerlerine giren Seçer, civar mahallelerde yaşayan ve caddeden geçen vatandaşlarla da selamlaştı, sohbet etti.

Seçer, esnaf gezisinin ardından, Büyükşehir Belediyesi ile esnaf arasındaki kira ve boykot tartışmalarına, davalara konu olan Mersin Otogarı'na geçti. Burada Mersin Otobüsçüler ve Yazıhaneciler Derneği (MOYDER) Başkanı Cuma Akpolat, Başkan Yardımcısı Veli Tol ve yönetim kurulu üyesi Kerim Ürkmez tarafından karşılanan Seçer, otogardaki tüm yazıhaneleri gezerek acente temsilcileriyle sohbet etti.

"Diyalog kurmayı bilen bir belediye başkanı olacağım"

Mersin Otogarı'nda yaşanan sorunları 2014'ten beri takip ettiğini belirten Vahap Seçer, "Siyasetçinin, belediye başkanının vatandaşla inatlaşmaması lazım. Vatandaşla inatlaşırsanız sadece kendi yaptığınızın, kendi söylediğinizin doğru olduğunu söylerseniz sonuçta seçimlerde kaybedersiniz ama o sürede de vatandaşı mağdur edersiniz" diye konuştu. Şehrin babası, ağabeyi, kardeşi olmaya talip olduğunu, bu düşünceyle belediyeyi yöneteceğini ifade eden Seçer, "Belediye başkanı olduğumda muhtarlarla, dernek başkanlarıyla, sivil toplum örgütleriyle aram açılmayacak. Aksine daha yakın olacağız. Aile gibi olacağız. Mersin'i yönetmek kolay değil. Önyargıyla, ötekileştirerek yaklaşırken sorunlar kördüğüm olur. Ben diyalog kurmayı bilen bir belediye başkanı olacağım" ifadelerini kullandı.

Mersin Otogarı'nda 3 temel sorun olduğuna değinen Seçer, şöyle devam etti; "Birincisi kira meselesi var. Ortak paydada buluşuruz. Her şeyden önce elimizi vicdanımıza koyar, hem otogar esnafının hem de belediyenin çıkarlarını gözeterek, anlaşarak, konuşarak bu kira meselesini çözeriz. Bu sorun konuşarak çözülür. Çemkirerek, affedersiniz adam yerine koymayarak değil. Üçüncüsü ücretsiz servisler sorunu var. Şu an servis yok. Burada bir inatlaşma olmuş. Bunu çözebiliriz. Üçüncüsü, derneğe otogarda bir oda verilmemesi sorunu. İş o kadar karmaşık olmuş ki, böyle küçük bir mesele bile büyük bir mesele olmuş. Bunların hepsini konuşarak, anlaşarak çözeriz."

TÜMTİS Mersin Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kuruluna da katılan Seçer, burada yaptığı konuşmada, emek sınıfının sorunlarının oldukça fazla olduğunu vurgulayarak, "Demokrasi yoksa sorunlarını çözemiyorsunuz çünkü hiçbir şey konuşamıyorsunuz. Demokrasi varsa sadece emek sınıfının değil, diğer tüm sınıfların sorunları kolaylıkla çözülebilir. Biz demokrasisi genç bir ülkeyiz. Epeyi yol almamız lazım. Her güzel şeyin mutlaka bedelini ödemelisiniz. Demokrasi de öyle bir şey. Ben şu anda karşınızda CHP'nin adayıyım ama belediye başkanı olduğumda sadece partililerimin değil tüm Mersinlilerin belediye başkanı olacağım. Herkesin abisi, babası, kardeşi olacağım. Bana oy veren, destek veren vatandaşlarım 'verdiğimiz oylar helal olsun. Çok güzel hizmetler yaptı. Herkese eşit hizmet götürüyor' diyecek. Sokakta şunu görüyorum. Mersinlilerin sorunları var ama insanların yüreğini yakan şu, biz öteki görülmek, ayrımcılığa uğramak istemiyoruz. Mersin halkının hizmetten öte Mersin'in sosyal barışına yakışacak belediye başkanına ihtiyacı var" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA